GALATASARAY HABERLERİ: Sofiane Feghouli'den Barış Alper Yılmaz yorumu! "Kalite"

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

Ay-Yıldızlılar, rakibini 6-0 mağlup ederek gruptaki son maçlar öncesi Norveç'i geçerek 2. sıraya yükseldi. Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası kadroya dahil edilen Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında ilk kez milli formayı terletti.

Genç futbolcu ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takım arkadaşına destek verdi.

Feghouli, Instagram hesabından Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı gönderiyi paylaşarak "Kalite" yorumunu yaptı.









