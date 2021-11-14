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GALATASARAY HABERLERİ: Sofiane Feghouli'den Barış Alper Yılmaz yorumu! "Kalite"

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında sahasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 yenerek liderlik iddiasını son maça taşıdı. Ay-yıldızlılarda Barış Alper Yılmaz, ilk kez A Milli Takım formasıyla çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Genç futbolcuya, Galatasaray'dan takım arkadaşı Sofiane Feghouli'den destek geldi. Sosyal medya hesabından Barış Alper'in fotoğrafını paylaşan Cezayirli yıldız, "kalite" yorumunu yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 09:30
GALATASARAY HABERLERİ: Sofiane Feghouli'den Barış Alper Yılmaz yorumu! "Kalite"

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

Ay-Yıldızlılar, rakibini 6-0 mağlup ederek gruptaki son maçlar öncesi Norveç'i geçerek 2. sıraya yükseldi. Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası kadroya dahil edilen Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında ilk kez milli formayı terletti.

Genç futbolcu ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takım arkadaşına destek verdi.

Feghouli, Instagram hesabından Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı gönderiyi paylaşarak "Kalite" yorumunu yaptı.





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