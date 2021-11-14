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GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes gemileri yaktı! Menajeriyle haber yolladı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı listenin başında tutuyor. Gedson Fernandes'in de Galatasaray'a dönmeyi çok istediği ve menajeri aracılığıyla kulübü Benfica'ya haber yolladığı belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 12:16
GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes gemileri yaktı! Menajeriyle haber yolladı

Galatasaray'da ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor. Sarı kırmızılıların liste başında ise geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve formundan memnun kaldıkları Gedson Fernandes bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes gemileri yaktı! Menajeriyle haber yolladı

Aslan 22 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde de renklerine katmak için ciddi girişimlerde bulunuş ancak Benfica'nın inadını kıramamıştı. Aradan geçen zamanda Portekiz ekibi genç yıldızı sözleşme uzatma talebini reddetmesi üzerine kadro dışı bırakmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes gemileri yaktı! Menajeriyle haber yolladı

GALATASARAY'I İSTİYOR!
Türkiye'nin haberine göre; 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Gedson, bu transferin mutlu sonla bitmesi için bizzat devreye girdi. Orta saha oyuncusu menajeri vasıtasıyla Benfica'ya haber yollayarak makul bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a gitmek istediğini iletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes gemileri yaktı! Menajeriyle haber yolladı

Bu sezon sadece üç lig maçında 47 dakika süre alan Gedson mutsuz olduğunu ve artık kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyduğunu da belirtti. Portekiz ekibinin de artık oyuncuyu satmaya razı olduğu da öğrenildi.

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