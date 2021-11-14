GALATASARAY HABERLERİ: Bir taşla iki kuş! Aslan'a Fenerbahçe derbisinde dev gelir

Milli aranın ardından Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar açısından Fenerbahçe karşılaşması, yaklaşık 25 milyon liradan fazla gelir demek...

Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı, uzun bir aranın sonrasında ilk kez tam kapasite olarak hizmet verecek. Bunun Fenerbahçe derbisine denk gelmesi de, Aslan açısından avantaj olarak görülüyor.