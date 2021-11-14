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GALATASARAY HABERLERİ: Bir taşla iki kuş! Aslan'a Fenerbahçe derbisinde dev gelir

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleyi çıkış olarak görüyor. Cimbom da kritik karşılaşmaya hem 3 puan hem de gelir gözüyle bakıyor. Sarı-kırmızılılar, kritik Fenerbahçe maçında kasasını dolduracak. İşte detaylar ve Aslan'ın kasaya koyacağı dev rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 10:52
GALATASARAY HABERLERİ: Bir taşla iki kuş! Aslan'a Fenerbahçe derbisinde dev gelir

Milli aranın ardından Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar açısından Fenerbahçe karşılaşması, yaklaşık 25 milyon liradan fazla gelir demek...

GALATASARAY HABERLERİ: Bir taşla iki kuş! Aslan'a Fenerbahçe derbisinde dev gelir

Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı, uzun bir aranın sonrasında ilk kez tam kapasite olarak hizmet verecek. Bunun Fenerbahçe derbisine denk gelmesi de, Aslan açısından avantaj olarak görülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Bir taşla iki kuş! Aslan'a Fenerbahçe derbisinde dev gelir

Localar ve 5 maçlık kombineler dışında kalan yaklaşık 45 bin bilet satışa çıkacak. Günler öncesinden kulüp telefonları kilitlenirken, yöneticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor. Bilet fiyatlarının 1250 lira ile 90 lira arasında olacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Bir taşla iki kuş! Aslan'a Fenerbahçe derbisinde dev gelir

BİR TAŞLA İKİ KUŞ!
25 milyon liradan fazla hasılat dışında, Galatasaray Store satışlarının da Fenerbahçe derbisiyle artacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılılar böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Bir taşla iki kuş! Aslan'a Fenerbahçe derbisinde dev gelir

Sarı-kırmızılı idareciler, satışa çıkacak biletlerin birkaç saat içinde tükenmesini beklediklerini söyledi. Yöneticiler, "Taraftar maç izlemeyi özledi. Aşısını yaptıranlar maçı izleyebilecek. İlgiden de görüyoruz ki, karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Derbi maçta özlediğiniz ve istediğimiz atmosferi göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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