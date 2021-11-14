GALATASARAY HABERİ: Arda Turan futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı! (GS spor haberi)

Galatasaray'da Arda Turan için yolu sonu görünmeye başladı. Bu sezon bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramayan kaptan vedaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun devre arasında futbol kariyerine nokta koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak. Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak. Belirli sayıda milli formayı giydiği için UEFA B Lisansı alma hakkı olan Arda'nın yeni hedefi A takım çalıştıracak seviyeye gelmek.