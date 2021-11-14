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GALATASARAY HABERİ: Arda Turan futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı! (GS spor haberi)

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Arda Turan, devre arasında futbola veda etmeye hazırlanıyor... Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak. Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERİ: Arda Turan futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı! (GS spor haberi)
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Galatasaray'da Arda Turan için yolu sonu görünmeye başladı. Bu sezon bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramayan kaptan vedaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun devre arasında futbol kariyerine nokta koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak. Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak. Belirli sayıda milli formayı giydiği için UEFA B Lisansı alma hakkı olan Arda'nın yeni hedefi A takım çalıştıracak seviyeye gelmek.

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