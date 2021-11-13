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Mostafa için girişim yok

Aslan'ın 1 Şubat 2021'de 1.5 yıllığına kiralık olarak kadroya kattığı Mostafa Mohamed için flaş açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Mostafa için girişim yok

Aslan'ın 1 Şubat 2021'de 1.5 yıllığına kiralık olarak kadroya kattığı Mostafa Mohamed için flaş açıklama geldi. Zamalek kulübü yöneticisi Tarık Cibril, Galatasaray'ın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için henüz bir girişimde bulunmadığını söyledi. Mısırlı golcü futbolcu eğer satın alınmazsa 31 Aralık 2021'de kulübüne geri dönecek.

37 MAÇ 13 GOL

Mostafa, Galatasaray kariyerine nefis bir başlangıç yapmış ve herkesi hayran bırakmıştı. Bu sezona ise kötü giren Mısırlı, Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltıyla tepki toplamıştı. 23 yaşındaki santrfor, 37 maçta 13 gol atarken, 1 asistle oynadı.

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