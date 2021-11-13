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Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Galatasaraylı Ryan Babel, çıkardığı rap albümünün lansmanı sonrası Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Babel, hayatında dair önemli şeyler paylaşırken, ırkçılığa dair konuştu. Öte yandan yıldız isim rap albümünde nelerden bahsettiğini de anlattı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 13:20
Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Galatasaraylı Ryan Babel, Hollanda basınına yaptığı konuşmada, çıkardığı rap albümünden, kendi dünyasına dair açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu özellikle iç dünyasında yaşadıklarını anlattı. İşte o sözler...

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

"Gerçeği, kendi bakış açımdan söylemek istiyorum. Ben de başkalarına ilham vermek istiyorum. Genç Şampiyon şarkısındaki sözlerimle, insanın kendisine inanması gerektiğini söylüyorum. Ajax'ta, çok büyük ve yetenekli bir takımdaydım ve daha 12 yaşımdaydım. Orada her şey benim için iyi gitti.

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Orada iyi oynamama rağmen babam hep beni eleştirirdi. 'Bugün iyi oynamadın, daha iyisini yapmalısın, iki gol attın ama dört gol atmalıydın!' dedi. Üç mlyon çocuğu Ajax'ta profesyonel futbolcu olmak istediğini ancak belki iki ya da üç tanesini başarılı olabileceğini söylerdi. Neden ben olmalıydım, neden özeldim? Bu soruyu cevaplayamıyordum.

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Profesyonel oldum ama hala neden burada olduğumu, diğerlerinden farklı olduğumu bilmiyorum. Bu albümü yaparken o zamanları düşündüm. Zaman zaman kötü etkilenmeme rağmen hayatta kaldım ve başardım. Bu, bir zafer. Bir dönüm noktası.

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Başarılı olduğumda kendimi genç bir şampiyon gibi hissettim. Kendime inanmaya devam ettim, başardım. Hocalardan, ailenden, insanlardan etkilendiğimi biliyorum ama 'kendine inanmaya devam etmelisin, sen bir şampiyonlsun' dedim.

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Geçmişe baktığım zaman daha iyi olabilirdi diyorum. 2011-17 yılları arasında, 6 yıl milli takımda yer alamadım. Ben hep daha fazlasını istedim, kendimi aşmak istedim. Bazen bir adım geri atıp, "Kendinle gurur duymalısın" diyorum.

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Kariyerimde iniş ve çıkışlar oldu. İnişler her seferinde daha ağır bastı. Yükselişlerden çok bununla ilgileniyorum. Yakında 35 yaşına gireceğim ve hala en iyi kulüplerden birinde oynuyorum. Benim jenerasyonumdaki neredeyse herkes futbolcu, bıraktı, ben buradayım.

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Birçok insan bu yaşlarda istediği konsantrasyonu futbola veremez. Daha ağırdan alır. Sanırım bu konuda bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü sahip olduğum kariyerle gurur duyuyorum.

Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

Kendimizi ve dünyayı geliştirmek istiyorsak, dünyayı iyileştirmek istiyorsak, ırkçı konuşan insanları gözden geçirmeli, onlara yaptıklarının suç olduğunu belli etmeliyiz. İngiltere'de bunu yapanlardan birinin hapis cezası aldığını okudum. Bahse girerim, ırkçı olduğu için biri hapse girse, ırkçılığın önü kapanır. İnsanlardan ırkçılığı alamazsınız ama ağızlarını kapatabilirsiniz."

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