Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda basınına içini döktü! "Irkçılığa dair hapis yasası çıksa..."

"Gerçeği, kendi bakış açımdan söylemek istiyorum. Ben de başkalarına ilham vermek istiyorum. Genç Şampiyon şarkısındaki sözlerimle, insanın kendisine inanması gerektiğini söylüyorum. Ajax'ta, çok büyük ve yetenekli bir takımdaydım ve daha 12 yaşımdaydım. Orada her şey benim için iyi gitti.

Orada iyi oynamama rağmen babam hep beni eleştirirdi. 'Bugün iyi oynamadın, daha iyisini yapmalısın, iki gol attın ama dört gol atmalıydın!' dedi. Üç mlyon çocuğu Ajax'ta profesyonel futbolcu olmak istediğini ancak belki iki ya da üç tanesini başarılı olabileceğini söylerdi. Neden ben olmalıydım, neden özeldim? Bu soruyu cevaplayamıyordum.