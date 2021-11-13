GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Patrick Berg hamlesi İşte teklif edilecek rakam... (GS spor haberi)

Ön liberoya istediği oyuncuyu yaz aylarında getiremeyen Galatasaray , bu büyük sorunu ocakta çözmeye kararlı. Sarı-kırmızılılar, hem genç ve gelecek vadeden oyuncu profiline uygun hem de takımdaki eksik parçayı tamamlayacak futbolcuyu gözüne kestirdi.

TAKIM KAPTANI



2014'ten bu yana altyapısından çıktığı kulübün A takımında oynayan Berg, iki ayağını da raket gibi kullanıyor. Savunmanın önünde oynamasına rağmen attığı derin paslar ve çektiği enfes şutlarla çok tehlikeli bir oyuncu olan Berg, kulübünde 162 resmi maça çıkarken takım kaptanlığına kadar yükseldi.