Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Patrick Berg hamlesi İşte teklif edilecek rakam... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Patrick Berg hamlesi İşte teklif edilecek rakam... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, düğmeye bastı... Sarı kırmızılılar, ülkesi Norveç’te Bodo Glimt forması giyen Patrick Berg için gözünü kararttı. 23 yaşındaki futbolcu için teklif yapacak. İşte önerilecek rakam ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Patrick Berg hamlesi İşte teklif edilecek rakam... (GS spor haberi)

Ön liberoya istediği oyuncuyu yaz aylarında getiremeyen Galatasaray, bu büyük sorunu ocakta çözmeye kararlı. Sarı-kırmızılılar, hem genç ve gelecek vadeden oyuncu profiline uygun hem de takımdaki eksik parçayı tamamlayacak futbolcuyu gözüne kestirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Patrick Berg hamlesi İşte teklif edilecek rakam... (GS spor haberi)

Cimbom, Norveç Ligi ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Patrick Berg'i listenin ilk sırasına yazdı. 23 yaşındaki futbolcunun kontratının bitmesine 1 yıl kalması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Patrick Berg hamlesi İşte teklif edilecek rakam... (GS spor haberi)

TAKIM KAPTANI

2014'ten bu yana altyapısından çıktığı kulübün A takımında oynayan Berg, iki ayağını da raket gibi kullanıyor. Savunmanın önünde oynamasına rağmen attığı derin paslar ve çektiği enfes şutlarla çok tehlikeli bir oyuncu olan Berg, kulübünde 162 resmi maça çıkarken takım kaptanlığına kadar yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Patrick Berg hamlesi İşte teklif edilecek rakam... (GS spor haberi)

1.78 boyundaki Berg Norveç Milli Takımı'nda 9 maça çıktı. Yıldız adayı futbolcu için 5 milyon euro'luk bedel belirlendiği öğrenildi. Norveç Milli Takımı'nda ülkemize de karşı forma giyen Berg, bu sezon 11 maçta 4 gol, 3 asistle oynamayı başardı.

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