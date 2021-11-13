GALATASARAY HABERLERİ: Golcü harekatı! Marko Livaja liste başı

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'te forma giyen tecrübeli hücumcu daha önce Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Hırvat golcünün adı özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde siyah-beyazlılar ile oldukça uzun süre anıldı.

Takımının vazgeçilmez ismi haline gelen Marko Livaja bu sezon 16 resmi mücadelede şans buldu. 28 yaşındaki golcü futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken 3 de asist yaptı.