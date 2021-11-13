GALATASARAY HABERLERİ: Golcü harekatı! Marko Livaja liste başı

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, Süper Lig'deki performansıyla beklentinin altında kaldı. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kadrosunu skorer bir hücum oyuncusu ile güçlendirmeyi amaçlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, Süper Lig'deki performansıyla beklentinin altında kaldı. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kadrosunu skorer bir hücum oyuncusu ile güçlendirmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden yönetim, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen golcü futbolcunun transferi için düğmeye bastı.
MARKO LIVAJA LİSTE BAŞI!
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da koordineli bir şekilde çalışan teknik heyet ve yönetimin transfer listesinin başına Marko Livaja'yı aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki golcüyü takıma kazandırmak için kısa süre içerisinde harekete geçileceği aktarıldı.
Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'te forma giyen tecrübeli hücumcu daha önce Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Hırvat golcünün adı özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde siyah-beyazlılar ile oldukça uzun süre anıldı.
Takımının vazgeçilmez ismi haline gelen Marko Livaja bu sezon 16 resmi mücadelede şans buldu. 28 yaşındaki golcü futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken 3 de asist yaptı.
Hırvatistan futbolunun en önemli potansiyellerinden olarak gösterilen ancak bir türlü istenilen seviyede performans sergileyemeyen Marko Livaja şu ana kadar 10 kez milli olma sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Marko Livaja'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
MARKO LIVAJA KİMDİR?
26 Ağustos 1993 yılında dünyaya gelen Livaja; Omladinac, Dinamo Zagreb, Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas, AEK Atina ve Hajduk Split'te forma şansı buldu. On numara mevkisinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, santrfor pozisyonunda da görev alabiliyor. Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.