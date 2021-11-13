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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların 23 yaşındaki yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun adı Fransız kulüpleriyle anılırken, Lyon'un temaslarının sıklaştırdığı ifade ediliyor. Konuya ilişkin Fotomac.com.tr editörlerinden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus'a yaptığı yorumda, "İlerleyen zamanlarda, Liverpool neden olmasın? Kerem'in hayallerinin büyük olduğunun farkındayız çünkü bunu saha içinde bize gösteriyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözlerin tamamı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:29 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:34
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

"Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da kesinlikle başarılı olabilir. Zaten bunu Moskova maçında attığı golle de gösterdi. Takım kombinasyonu sonrasında attığı drippling ve sprinter yapısının haricinde, net vuruşlarıyla da kendini gösterebilen bir futbolcu. Sadece bir kanat futbolcusu değil. Komplike futbolcu.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

Santrfor bölgesinde denenebilir, hatta bazen forvet arkasında bile denenebilir. Çok farklı opsiyonları olan bir futbolcu. Bu yüzden Kerem'i Avrupa'da Fransa Ligi'ne çok daha yakın görüyorum. İspanya ve Fransa daha yakın duruyor Kerem'e.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

İngiltere belki form grafiği açısından zor olabilir, çünkü Kerem şu anda gelişmekte olan bir oyuncu. Şunu söylemekte fayda var; Cengiz, Leicester'dan Marsilya'ya transfer olduktan sonra, bambaşka bir profile büründü.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

Fransa Ligi kalitesi itibarıyla, Süper Lig'e çok benziyor. Kerem, Avrupa'da özellikle Fransa Ligi'nde kendini rahatlıkla gösterebilir. Tabii orada farklı idman metodlarıyla çalışıyor. Marsilya'da Sampaoli var, kendisi bir dönem Arjantin milli takımı da çalıştırıyordu. Sampaoli'nin idman metodları bambaşkadır.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

KEREM LYON'A GİDERSE...
Lyon'a giderse Kerem, bambaşka bir futbolcuya evrilebilir. Tabii sonrasında, Premier Lig neden olmasın? Önü çok açık bir oyuncu. Orada Shaqiri var ama belki de Shaqiri, 3-4 sene sonra futbol piyasasında olmayacak.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

Kerem eğer Shaqiri'den birşeyler öğrenirse, yeni bir Shaqiri izleyebiliriz. Keza Liverpool'da Klopp, Shaqiri'ye istediği forma şansını vermedi. Çünkü Salah etkisi vardı. Mane ve Firminho da yanına tuz biber oldu.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

Burada hayalleri kısmamak gerekiyor. Kerem'in, "Ben Fransa Ligi'ne gidersem orada kalırım" dememesi gerekiyor. İlerleyen zamanlarda, Liverpool neden olmasın? Kerem'in hayallerinin büyük olduğunun farkındayız çünkü bunu saha içinde bize gösteriyor.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDE OYNAMAYA ADAYIM" DİYOR!
Kerem, "Ben Galatasaray'dan sonra Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynamaya adayım" diyor. Genç yaşına rağmen, şu anda Galatasaray'ı sırtlayan isim. Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden bir tanesi Kerem. Bu yüzden, neden olmasın?"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998'de Kocaeli'de dünyaya gelen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 1.73 boyunda ve sol kanatta forma giymektedir.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

Kariyerine Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Başakşehir altyapısı, Hisareyin altyapısı, Bodrumspor, Karacabey Belediyesi, Erzincanspor ve Galatasaray formalarını giydi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon toplamda 22 müsabakada rol alırken 5 gol 4 asist üretti. Öte yandan genç yıldız, Türkiye Milli Takımı ile 6 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

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