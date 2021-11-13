GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş yorum! "Liverpool..."

"Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da kesinlikle başarılı olabilir. Zaten bunu Moskova maçında attığı golle de gösterdi. Takım kombinasyonu sonrasında attığı drippling ve sprinter yapısının haricinde, net vuruşlarıyla da kendini gösterebilen bir futbolcu. Sadece bir kanat futbolcusu değil. Komplike futbolcu.

Santrfor bölgesinde denenebilir, hatta bazen forvet arkasında bile denenebilir. Çok farklı opsiyonları olan bir futbolcu. Bu yüzden Kerem'i Avrupa'da Fransa Ligi'ne çok daha yakın görüyorum. İspanya ve Fransa daha yakın duruyor Kerem'e.