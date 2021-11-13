GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim hatalı gol yiyen İsmail Çipe'ye sinirlendi! Sahaya indi ve...

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, resmi müsabakalarda pek süre vermediği kaleci İsmail Çipe'ye ilk 11'de şans verdi. 26 yaşındaki file bekçisinin yediği hatalı gol teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.



Fatih Terim, Bursaspor maçında hatalı gol yiyen İsmail Çipe'ye öfkelendi ve kulübeye seslenerek değişiklik işareti yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Devre arasında sahaya inen Terim, kaleci antrenörüne yapılan hatayı anlattı ve İsmail Çipe'yi tesis binasına yolladı.



