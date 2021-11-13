Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim hatalı gol yiyen İsmail Çipe'ye sinirlendi! Sahaya indi ve...

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim hatalı gol yiyen İsmail Çipe'ye sinirlendi! Sahaya indi ve...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında kaleci İsmail Çipe'ye ilk 11'de şans verdi. 26 yaşındaki file bekçisinin yediği hatalı gol deneyimli çalıştırıcıyı sinirlendirdi. Devre arasında sahaya inen Terim, kaleci antrenörüne yapılan hatayı anlattı ve İsmail Çipe’yi tesis binasına yolladı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:04
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim hatalı gol yiyen İsmail Çipe'ye sinirlendi! Sahaya indi ve...

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, resmi müsabakalarda pek süre vermediği kaleci İsmail Çipe'ye ilk 11'de şans verdi. 26 yaşındaki file bekçisinin yediği hatalı gol teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.

Fatih Terim, Bursaspor maçında hatalı gol yiyen İsmail Çipe'ye öfkelendi ve kulübeye seslenerek değişiklik işareti yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Devre arasında sahaya inen Terim, kaleci antrenörüne yapılan hatayı anlattı ve İsmail Çipe'yi tesis binasına yolladı.


DİĞER
Hadise'nin 'bebek' sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?
Antalya'da yazdan kalma günler! Sıcaklık 23 derece olunca denize akın ettiler
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor