Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaray'ın yıldızını istiyorlar

TRANSFER HABERİ - Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaray'ın yıldızını istiyorlar

Spor haberi... Süper Lig'de ilk 12 haftanın sonuna gelinirken, ilk yarının sonuna yaklaşılmasıyla transfer hareketliliği de iyiden iyiye artmış durumda. Ligin yeni ekiplerinden Altay'da devre arasında kadrosunu güçlendirmek için listesini hazırlamaya başlarken, teknik direktör Mustafa Denizli'nin listesine Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Aytaç Kara'yı eklediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun da takımdan gönderilmesi gündemdeyken Altay'ın bu transferde yalnız olmadığı da gelen bilgiler arasında. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 11:25
TRANSFER HABERİ - Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaray'ın yıldızını istiyorlar

Süper Lig'de birkaç hafta önce liderlik koltuğuna kadar yükselen ancak daha sonra aldığı art arda kötü sonuçların ardından sıralamada gerilere düşen Altay, Aytaç Kara'yı transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaray'ın yıldızını istiyorlar

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde elinden çıkarmak istediği Aytaç Kara, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gözdesi konumunda.

TRANSFER HABERİ - Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaray'ın yıldızını istiyorlar

AYTAÇ KARA HANGİ TAKIMI SEÇECEK?

Altay'ın radarındaki Aytaç Kara için Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu olurken transferin ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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