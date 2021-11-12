TRANSFER HABERİ - Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaray'ın yıldızını istiyorlar

Süper Lig 'de birkaç hafta önce liderlik koltuğuna kadar yükselen ancak daha sonra aldığı art arda kötü sonuçların ardından sıralamada gerilere düşen Altay , Aytaç Kara 'yı transfer etmek istiyor.

AYTAÇ KARA HANGİ TAKIMI SEÇECEK?

Altay'ın radarındaki Aytaç Kara için Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu olurken transferin ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.