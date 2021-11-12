Mourinho izin verdi! Amadou Diawara Galatasaray'a

Napoli'de de başarılı performansını sürdüren ve 3 sezon boyunca İtalyan ekibinin formasını terleten yıldız futbolcu, 2019 yılında 21 milyon euro karşılığında bir başka İtalyan ekibi Roma 'ya transfer oldu.

Bu sezon Roma'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve sadece 5 maçta süre alan Diawara'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Gineli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.