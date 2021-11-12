Mourinho izin verdi! Amadou Diawara Galatasaray'a

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Süper Lig'de puan farkını azaltıp zirve için yarışacak hem de Türkiye Kupası için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Süper Lig'de puan farkını azaltıp zirve için yarışacak hem de Türkiye Kupası için mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı idareciler bu gelişmelerin ışığında devre arasında takıma bir orta saha transfer etmek için çalışmalarına başladı. Fatih Terim'in gözdesi haline gelen yıldız futbolcu için girişimlerin hızlandığı öğrenildi.
ASSUNÇAO BEKLENENİ VEREMEDİ
Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'dan istediği performansı alamadı. Forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı oyuncuyu devre arasında kiralamayı düşünen Burak Elmas ve yönetimi, Assunçao'nun yerine takviye yapmak için harekete geçti.
AMADOU DIAWARA HAREKATI!
Ara transfer döneminde 6 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in gözdesine çevrildi. Orta sahada bir türlü istediği uyumu yakalayamayan Aslan, Roma'nın yıldızı Amadou Diawara için harekete geçti.
TAKIMDAN AYRILACAK!
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılar, İtalyan takımı Roma ile anlaşmış ancak Gineli yıldız gelmek istememişti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile uyum sorunu yaşayan Amadou Diawara'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu için seçenekler arasında Galatasaray da var. 2019 yılında Roma'ya transfer olan Diawara bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle fark yaratıyor.
Fatih Terim'in özellikle bu transferi çok istediği ifade edildi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 5 maçta forma şansı bulabildi. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.
Amadou Diawara 12 kez de Gine Milli Takım formasını giydi. Cimbom'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao bir türlü istenileni veremeyince ön libero transferi kaçınılmaz oldu.
AMADOU DIAWARA KİMDİR?
17 Temmuz 1997 tarihinde Gine'nin Conakry kentinde dünyaya gelen Amadou Diawara, futbola ülkesinin Syli Authentic takımında başladı. Gine'nin FV Sequence takımında da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Şubat 2015'te İtalya'nın San Marino takımına transfer oldu. Yarım sezon San Marino forması giyen Gineli orta saha oyuncusu, Temmuz 2015'te 600 bin Euro karşılığında Bologna'nın yolunu tuttu. Bologna formasıyla gösterdiği performansla adını duyurna Diawara, 2016 yılında 14.5 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderildi.
Napoli'de de başarılı performansını sürdüren ve 3 sezon boyunca İtalyan ekibinin formasını terleten yıldız futbolcu, 2019 yılında 21 milyon euro karşılığında bir başka İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu.
Bu sezon Roma'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve sadece 5 maçta süre alan Diawara'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Gineli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.