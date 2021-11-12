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GALATASARAY HABERLERİ: Ryan Babel'e Konyaspor talip!

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu... Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında Ryan Babel geliyor. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Konyaspor talip oldu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Ryan Babel'e Konyaspor talip!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'in devre arasında gönderileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu.

Takvim'in haberine göre; Performansı beklentilerin altında kalan Hollandalı yıldıza Süper Lig'de sezonun flaş takımlarırından Konyaspor'un talip olduğu belirtiliyor.

Babel'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak yönetimin aksi bir karar alması durumunda ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun menajerinin Hollanda'da takım aradığı gelen bilgiler arasında.

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