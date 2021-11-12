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Galatasaray Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor

Galatasaray spor haberleri: Süper Lig'de gelecek yıl takımlar 7 yabancı 4 Türk oynatmak zorunda kalacak. Kural nedeniyle Galatasaray'da da yerli kaleci arayışları başladı. Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim ise Fenerbahçeli Berke Özer... Cimbom sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
Galatasaray Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor

Bu sezon hem Muslera'nın kötü performansı hem de yabancı sınırı nedeniyle kalede problem yaşayan Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor

Takvim'in haberine göre; yerli file bekçisi arayan Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçeli Berke için için harekete geçtiği öne sürülüyor.

Galatasaray Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor

İddialara göre Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç kaleci ile dolaylı yollardan temasa geçti.

Galatasaray Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor

KAFASI KARIŞTI!

Galatasaray'a yakın bazı kişilerin Berke Özer ile görüşerek, "Eğer Fener'e imza atarsan Altay'ın yedeği olarak kalırsın.

Galatasaray Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor

Ama G.Saray'da Muslera dönemi sona eriyor. Eğer oraya gidersen 1. kaleci olursun" diyerek telkinde bulunduğu iddia ediliyor.

Galatasaray Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'i transfer etmek istiyor

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi düşünen genç kalecinin bu sözlerin ardından kafa karışıklığı yaşadığı da ifade ediliyor.

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