Luyindama ve Taylan'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da yeni hedef Kerem'in sözleşmesini uzatmak… Ancak hali hazırda Feghouli'nin gözü de yönetimde... Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala performansını yükselten Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini açıkladı. İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Feghouli, "Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım. Bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum. 32 yaşına geldim fakat hala futbol için verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum" diye konuştu.