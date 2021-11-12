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Galatasaray benim evim!

Luyindama ve Taylan'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da yeni hedef Kerem'in sözleşmesini uzatmak…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
Galatasaray benim evim!
Luyindama ve Taylan'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da yeni hedef Kerem'in sözleşmesini uzatmak… Ancak hali hazırda Feghouli'nin gözü de yönetimde... Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala performansını yükselten Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini açıkladı. İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Feghouli, "Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım. Bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum. 32 yaşına geldim fakat hala futbol için verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum" diye konuştu.
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