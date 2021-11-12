Aslan'a yeni 10 numara!

Bu sezon başında ağırlıklı olarak genç isimleri kadrosuna katan ancak henüz hedefine ulaşamayan Galatasaray ocak ayında takviyelerine devam etmeye hazırlanıyor. Orta sahada Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'yle ocak ayında olmazsa sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Cimbom'un gündemine bir Mısırlı daha girdi. Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i kiralayan ve temmuz ayında bonservisini alacak olan sarı-kırmızılıların, Al Ahly'de forma giyen Mohamed Magdy için de harekete geçtiği ortaya atıldı. Takviye için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım açısından dikkat çeken iddia Mısır basınından geldi.



ARADAKİ FARK BÜYÜK



Cimbom'un 'Afsha' lakabı ile tanınan 25 yaşındaki oyuncu için resmi transfer teklifini Mısır kulübüne ilettiği belirtildi. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre; Galatasaray, Al Ahly'nin başarılı 10 numarası için 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulundu. Bununla beraber Cimbom, Al Ahly yönetimine, sözleşmeye 3 milyon dolarlık satın alma opsiyonu koymaya hazır olduklarını iletti. Öte yandan Mısır temsilcisinin Mohamed Magdy için 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu koydurmak istediği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



2.2 milyon euro, Transfermarkt değeri bulunan Afsha, kariyeri boyunca 210 maça çıkarken 38 gol, 45 de asist üretmeyi başardı.



6 Mart 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Afsha, 1.68 boyunda ve 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Sağ ve sol kanatta da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 31 Temmuz 2019'da 1.2 milyon euro'ya transfer edildi.