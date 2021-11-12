Haberler Galatasaray Arda’yı Çin’e götürecekti

Arda’yı Çin’e götürecekti

Milli maç arasında eski defterler açıldı. Son olarak menajer Ahmet Bulut, Barcelona'da oynarken Arda TuranÇin'den bir takımın istediğini iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
Arda’yı Çin’e götürecekti
Milli maç arasında eski defterler açıldı. Son olarak menajer Ahmet Bulut, Barcelona'da oynarken Arda TuranÇin'den bir takımın istediğini iddia etti. Hatta yıldız oyuncu için 50 milyon euro teklif edildiğini söyledi. İddiaya göre; Arda Turan'a teklifi sunan takımın Shanghai... Çin ekibi o dönemde takımın başına getirdiği Vitor Pereira'nın isteğiyle Arda Turan'a teklif yaptı. Ancak Barcelona teklifi kabul etmedi. Çin macerası başlamadan biterken Arda'nın da düşüşü başladı ve Ocak ayında Başakşehir'in yolunu tuttu.
DİĞER
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor