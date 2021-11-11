Morutan'ı şişirmeyin!

Botoşani Başkanı Valeriu Iftime, kulübün alt yapısından yetişen Olimpiu Moruțan'ın fazla abartılmaması gerektiğini söyledi. Rumen oyuncunun kendini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Iftime, "Biz Morutan şişirmemeliyiz. Eğitim onun aracı. Çünkü biz olan 'Balkanlar'ın prensi' ya da 'Karpatlar'ın prensi' olarak sürekli bir şeyler yakıştırırsak aklını başından alırız." dedi.
Botoşani Başkanı Valeriu Iftime, kulübün alt yapısından yetişen Olimpiu Moruțan'ın fazla abartılmaması gerektiğini söyledi. Rumen oyuncunun kendini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Iftime, "Biz Morutan şişirmemeliyiz. Eğitim onun aracı. Çünkü biz olan 'Balkanlar'ın prensi' ya da 'Karpatlar'ın prensi' olarak sürekli bir şeyler yakıştırırsak aklını başından alırız. O da sonra bir dövme yaptırır. Ülkenin tek umudu olduğuna inanır. İtalya'dan ikinci ligdeki iki çocuk (Dennis Man ve Valentin Mihaila) gibi yok olur" diye konuştu.