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Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, ocak transfer sezonunda orta sahasını güçlendirmek isterken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Mısır basınında yer alan habere göre Galatasaray, El Ahly'de forma giyen 10 numara Mohamed Magdy 'Afsha' için resmi teklif yaptı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:29 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:35
Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

Ocak transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Mısır'a çevirdi. Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istediği bilinen sarı kırmızılılar, Mısır'dan biz yıldız daha kadrosuna katmak istiyor.

Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

Mısır basınında yer alan habere göre Galatasaray, El Ahly'de forma giyen Mohamed Magdy 'Afsha' için resmi transfer teklifini oyuncunun kulübüne iletti.

Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

İŞTE O TEKLİF
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray, El Ahly'ın 10 numarası Afsha için kiralama teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılar, daha önce de ilgilendiği yıldız isim için 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde buludnu.

Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK
Bununla beraber Cimbom, 3 milyon El Ahly yönetiminde 3 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu da sözleşmenin içinde sundu.

Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

EL AHLY 6 MİLYON İSTİYOR
Öte yandan Mısır temsilcisi, oyuncusu için 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu koydurmak istiyor ve müzakereler devam ediyor.

Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

MOHAMED MAGDY 'AFSHA' KİMDİR?
6 Mart 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Afsha, 1.68 boyunda ve 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Öte yandan yıldız isim, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

Kariyerine Enppi SC U23'te başlayan Afsha, daha sonra El Raja, Pyramids ve El Ahly'de oynadı. Afsha bu sezon toplamda 4 maça çıktı ve 2 gol 3 asist üretti.

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