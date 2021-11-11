Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

Ocak transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Mısır'a çevirdi. Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istediği bilinen sarı kırmızılılar, Mısır'dan biz yıldız daha kadrosuna katmak istiyor.
Mısır basınında yer alan habere göre Galatasaray, El Ahly'de forma giyen Mohamed Magdy 'Afsha' için resmi transfer teklifini oyuncunun kulübüne iletti.
İŞTE O TEKLİF
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray, El Ahly'ın 10 numarası Afsha için kiralama teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılar, daha önce de ilgilendiği yıldız isim için 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde buludnu.