Mısır basını yazdı! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Mohamed Magdy 'Afsha' için teklif yaptı'

Mısır basınında yer alan habere göre Galatasaray , El Ahly 'de forma giyen Mohamed Magdy 'Afsha' için resmi transfer teklifini oyuncunun kulübüne iletti.

İŞTE O TEKLİF

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray, El Ahly'ın 10 numarası Afsha için kiralama teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılar, daha önce de ilgilendiği yıldız isim için 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde buludnu.