GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

Sarı-kırmızılı kulüple her hafta görüştüğünü belirten D'Avila, "Zaten iyi ilişkilerimiz var. Birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın, Arsenal ile masaya oturması lazım. Ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir. Elbetteki Elneny de Türkiye'ye gelmek istiyor. Türkiye'deki tek seçenek Galatasaray mı, bu soruya yanıt veremem ama Galatasaray'ın ilgisi olması, oyuncunun da Türkiye'yi iyi tanıyor olması bir avantaj" ifadelerini kullandı.