GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon Premier Lig'de sadece 7 dakika şans bulabilen ve ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Elneny ile birçok kulübün ilgilendiği ancak Cimbom'un 1 adım önde olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'la son yıllarda çok sayıda transfer alışverişinde bulunan Elneny'nin menajeri D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa'da da çok iyi gidiyorlar. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.