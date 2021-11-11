Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

Son dakika Galatasaray haberleri... Ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da ilk hedef defansif orta saha... Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny'di. Mısırlı futbolcunun menajeri konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:41
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

Bu sezon Premier Lig'de sadece 7 dakika şans bulabilen ve ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Elneny ile birçok kulübün ilgilendiği ancak Cimbom'un 1 adım önde olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

Galatasaray'la son yıllarda çok sayıda transfer alışverişinde bulunan Elneny'nin menajeri D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa'da da çok iyi gidiyorlar. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray sözleri! "Gelmek istiyor"

"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

Sarı-kırmızılı kulüple her hafta görüştüğünü belirten D'Avila, "Zaten iyi ilişkilerimiz var. Birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın, Arsenal ile masaya oturması lazım. Ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir. Elbetteki Elneny de Türkiye'ye gelmek istiyor. Türkiye'deki tek seçenek Galatasaray mı, bu soruya yanıt veremem ama Galatasaray'ın ilgisi olması, oyuncunun da Türkiye'yi iyi tanıyor olması bir avantaj" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor