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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim üç ismin biletini kesti!

Süper Lig'in ilk 12 haftasında 21 puan toplayan ve lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da ocak ayı hareketli geçecek. Transfer edilirken büyük beklenti oluşturan Aytaç Kara, Assunçao ve Oğulcan Çağlayan; Terim’in gözüne giremedi. Sarı-kırmızılı takımda forma şans bulamayan bu oyuncular devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim üç ismin biletini kesti!

Galatasaray, hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, sık sık rotasyona gidiyor. Bazı futbolcular ise bu rotasyon içerisinde bir türlü yer edinemiyor. Özellikle Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan oyuncular olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim üç ismin biletini kesti!

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, bu sezon ligde sadece bir maçta görev yapabildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu 6 haftadır 21 kişilik maç kadrosuna dahi giremiyor. Aytaç Kara, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim üç ismin biletini kesti!

Galatasaray'ın Çaykur Rize'ye transferi nedeniyle 1.2 milyon Euro ceza ödediği Oğulcan Çağlayan da kadroya girmekte güçlük çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 3 maçta forma giyerken, toplamda 72 dakika sahada kaldı. En az forma şansı bulan isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim üç ismin biletini kesti!

Famalicao'dan transfer edilen Gustavo Assunçao da kenarda unutulan isimlerden... Kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Brezilyalı oyuncu 2 maçta 134 dakika süre alabildi. Devre arasında ayrılması gündemde olan Oğulcan'la Gaziantep, Aytaç'la Malatya ve A. Demir ilgileniyor. Assunçao ise kendi takımına geri dönecek.

Savaş ÇORLU

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