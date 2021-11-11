GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim üç ismin biletini kesti!

Galatasaray, hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, sık sık rotasyona gidiyor. Bazı futbolcular ise bu rotasyon içerisinde bir türlü yer edinemiyor. Özellikle Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan oyuncular olarak göze çarpıyor.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, bu sezon ligde sadece bir maçta görev yapabildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu 6 haftadır 21 kişilik maç kadrosuna dahi giremiyor. Aytaç Kara, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor.