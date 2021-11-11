Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan forvete bomba isim! Cedric Bakambu bedava geliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan forvete bomba isim! Cedric Bakambu bedava geliyor

Bu sezon forvetlerden beklenen katkıyı alamayan Galatasaray, gol yollarındaki sıkıntısını Cedric Bakambu ile çözmek istiyor... Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Demokratik Kongo'lu forvetin 31 Aralık'ta sözleşmesinin sona erecek olması ve Avrupa'ya dönmek için menajerinin çalışmalara başlaması avantaj olarak görülüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan forvete bomba isim! Cedric Bakambu bedava geliyor

Gol yollarındaki sorunu çözecek, kaliteli bir santrfor arayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Cedric Bakambu oldu. Çin'in Beijing Guoan kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek olan Bakambu'nun Avrupa'ya dönmek istemesi ve bir dönem Bursaspor formasıyla top koşturduğu Türkiye'ye sıcak bakması avantaj olarak görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan forvete bomba isim! Cedric Bakambu bedava geliyor

Ancak bu transfer harekatında Cimbom'un ciddi bir rakibi var; o da Fenerbahçe... Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan forvete bomba isim! Cedric Bakambu bedava geliyor

Galatasaray yönetiminin, Çin'in en pahalı futbolcuları arasında yer alan Bakambu ile çok zorlu bir pazarlık süreci yaşayacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor