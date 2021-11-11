GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan forvete bomba isim! Cedric Bakambu bedava geliyor

Gol yollarındaki sorunu çözecek, kaliteli bir santrfor arayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Cedric Bakambu oldu. Çin'in Beijing Guoan kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek olan Bakambu'nun Avrupa'ya dönmek istemesi ve bir dönem Bursaspor formasıyla top koşturduğu Türkiye'ye sıcak bakması avantaj olarak görülüyor.

Ancak bu transfer harekatında Cimbom'un ciddi bir rakibi var; o da Fenerbahçe... Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.