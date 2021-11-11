Bayraklar yarıya indi

Aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta ve dünyanın değişik noktalarında anma töreni gerçekleştirildi. Atamız, saatler 09.05'i gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor KompleksiNef Stadyumu'nda da yad edildi. Saygı duruşu sırasında Nef Stadyumu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.
Aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta ve dünyanın değişik noktalarında anma töreni gerçekleştirildi. Atamız, saatler 09.05'i gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor KompleksiNef Stadyumu'nda da yad edildi. Saygı duruşu sırasında Nef Stadyumu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.