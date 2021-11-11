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Bayraklar yarıya indi

Aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta ve dünyanın değişik noktalarında anma töreni gerçekleştirildi. Atamız, saatler 09.05'i gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda da yad edildi. Saygı duruşu sırasında Nef Stadyumu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Bayraklar yarıya indi
Aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta ve dünyanın değişik noktalarında anma töreni gerçekleştirildi. Atamız, saatler 09.05'i gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda da yad edildi. Saygı duruşu sırasında Nef Stadyumu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.
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