TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

"Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için."

"BELKİ 2-3 MİLYONA BİTECEK"

"Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil."