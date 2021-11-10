TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

Ünlü menajer Ahmet Bulut, katıldığı Tivibu Spor'da katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan ve Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen ve geri döneceği konuşulan Gedson Fernandes konuşan Bulut "Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz."
"İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi."