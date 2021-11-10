Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

Son günlerde Galatasaray döneceği konuşulan Gedson Fernandes için menajeri Jorge Mendes'in partnerlerinden Ahmet Bulut dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem Gedson Fernandes'in geleceği hem de Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan için konuşan ünlü menajer Gedson'un takımdan ayrılacağını söylerken, Arda Turan için de flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:47
TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

Ünlü menajer Ahmet Bulut, katıldığı Tivibu Spor'da katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan ve Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen ve geri döneceği konuşulan Gedson Fernandes konuşan Bulut "Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz."

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

"İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi."

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

"Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için."

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

"SEZON BAŞINDA OLABİLİRDİ"
"Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi."

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

"BELKİ 2-3 MİLYONA BİTECEK"
"Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil."

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

"X kulüp 20 milyona vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

Arda Turan için de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bulut "Arda Turan, Barcelona'da kendini kabul ettirdi ve sonra kendisi ayrılmak istedi. Arda'ya İngiltere ve Çin'den çok büyük rakamlar geldi."

TRANSFER HABERİ - Ahmet Bulut açıkladı "Arda Turan için Çin'den 50 milyon Euro..."

"Çin'den reddedemeyeceğimiz bir teklif gelmişti. 50 milyon Euro bonservis verdiler, Valverde satmak istemedi, sonra oynatmadı" dedi.

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