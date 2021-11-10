Romanya'da Galatasaraylı Olimpiu Morutan için uyarı: Şişirmeyin!

Galatasaray'ın yıldız ismi Morutan, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakırken, Romanya'dan kendisine ilişkin önemli bir uyarı geldi.

Bir dönem Morutan'ın da formasını giydiği Botoşani kulübünün başkanı Valeriu Iftime, yaptığı konuşmada Morutan'ın bu denli övgüyle bahsedilmemesi gerektiğini ifade etti.

İşte o sözler;

"Biz Morutan'ı şişirmemeliyiz, 'Balkanlar'ın prensi' ya da 'Karpatlar'ın prensi' aramamalıyız. Yaşı çok küçük ve henüz aklı başında değil. O umut veriyor ama İtalya'daki iki çocuk gibi (Dennis Man, Valentin Mihăilă) olmasın.

En iyi baklavayı ve ya en güzel güzel kadını bulduğunda hal ve tavırlarına bakmalısınız, onun genç olduğunu göreceksiniz. Şişirdiğimiz tüm bu çocuklar, övülürken iyi hissediyor ama bunu kaldıracak güçleri yok. Sürekli çaba içinde olmalılar ve olağanüstü zihinsel güce ihtiyaçları var. Bu, eğitimle başlar. Futbol ana meslekleri ama İngilizce de bilmeliler."



