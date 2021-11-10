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Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, orta sahaya dinamik bir ismi isterken, listenin en başında Gedson Fernandes bulunuyor. Cimbom'da oynadığı futbolla alkış alan ve teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başaran Gedson Fernandes, takımı Benfica'ya rest çekti. Sosyal medyadan da Galatasaray'ı sıkça takip eden Gedson Fernandes'in, İstanbul'a dönüş biletininin cebinde olduğu ifade edilirken, Galatasaray'ın Fernandes için ödeyeceği bonservis de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:28
Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz'de ilginç gelişmeler yaşanıyor...

Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

Benfica'nın 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak istediği 22 yaşındaki futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi, kulüp de bunun üzerine kendisini kadro dışı bıraktı.

Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

BU SEZON SADECE 47 DAKİKA
Portekiz ekibinde bu sezon sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girip toplam 47 dakika sahada kalan genç futbolcu, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini daha önce birkaç kez dile getirmişti.

Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

SÜREKLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da düzenli oynayacağına inanan Gedson Fernandes, sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığını açıkça ifade etmeye başladı.

Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİYOR
Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyadan Galatasaray Kulübü'nün ve futbolcularının yaptığı paylaşımları beğeni yağdırıp yorumlar yapan Portekizli futbolcu, ocak ayında transferinin sonuçlanmasını istiyor.

Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Sarı kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'in bonservisi için 8 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.

Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

PİYASA DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO
Benfica'nın altyapısından yetişip 2018'de A takıma yükselen Gedson Fernandes, kısa sürede Portekiz Milli Takımı'na seçilirken, piyasa değerini de 22 milyon Euro'ya yükseltmişti. Ocak 2020'de iki yıllına Tottenham'a kiralanan genç oyuncu, sözleşmesinin ikinci sezonunda İngiliz kulübünden ayrılmış ve kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı kırmızılı takımda 17 lig maçında oynayıp 3 asist yapan genç orta saha oyuncusunun şu anki piyasa değeri 12.5 milyon Euro.

Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

13 MAÇIN 10'UNDA KULÜBEDE OTURDU
Bu sezon 13 resmi maçta kadroya giren Gedson Fernandes, bunların 10'unda hiç oynamazken, 3'ünde toplam 47 dakika süre alabildi. Portekizli futbolcu, 4 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

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