Gedson Fernandes Galatasaray'a çok yakın! İşte ödenecek bonservis ve o gelişme...

Benfica 'nın 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak istediği 22 yaşındaki futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi, kulüp de bunun üzerine kendisini kadro dışı bıraktı.

BU SEZON SADECE 47 DAKİKA

Portekiz ekibinde bu sezon sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girip toplam 47 dakika sahada kalan genç futbolcu, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini daha önce birkaç kez dile getirmişti.