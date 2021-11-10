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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Mısır milli takımından müjde! O maçta...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların golcüsü Mostafa Mohamed'e, Mısır milli takımı teknik direktörü Carlos Queiroz'dan sevindiren haber geldi. Mısır basınında yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, son dönemdeki çıkışından dolayı Mostafa Mohamed'i o maçta ilk 11'de sahaya sürecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Mısır milli takımından müjde! O maçta...

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ancak son dönemlerde attığı gollerle yeniden formuna kavuşan Mostafa Mohamed'e bir iyi haber de milli takımdan geldi.

Mısır basınında yer alan habere göre teknik direktör Carlos Queiroz, takımının 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında oynayacağı Angola mücadelesinde Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatacak.

YENİDEN FORM YAKALADI
Öte yandan haberde, Carlos Queiroz'un bu kararında, Mostafa Mohamed'in son dönemdeki çıkışının büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın 12. haftada oynadığı Karagümrük maçında sonradan oyuna girmiş ve attığı golle takımına 1 puanı kazandırmıştı.

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