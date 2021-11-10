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Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başında aldığı ücret nedeniyle yolların ayrılması beklenen yıldız futbolcu son haftalardaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Fatih Terim'in değişmezleri arasına tekrar giren tecrübeli isim ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Feghouli, Galatasaray'daki geleceği ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:44 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:44
Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli, Cibuti ve Burkina Faso maçları için Cezayir'e gitti.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Feghouli, sezon sonunda Galatasaray'la sona eren sözleşmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

İŞTE O AÇIKLAMA:

Lazio'ya karşı kazandık, Marsilya'da berabere kaldık, grubumuzun birincisiyiz, maçları peş peşe alarak böyle devam etmemiz gerekiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

Şu an için doğru yolda ilerliyoruz. Genç bir takımız var ve birçok arkadaşımız bu seviyleri yeni keşfediyor. Bu bizim için olumlu.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

32 yaşına geldim fakat hala futbol için verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum.

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