Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den sözleşme açıklaması!

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli, Cibuti ve Burkina Faso maçları için Cezayir'e gitti.
Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli, Cibuti ve Burkina Faso maçları için Cezayir'e gitti.
Ülke basınına açıklamalarda bulunan Feghouli, sezon sonunda Galatasaray'la sona eren sözleşmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Lazio'ya karşı kazandık, Marsilya'da berabere kaldık, grubumuzun birincisiyiz, maçları peş peşe alarak böyle devam etmemiz gerekiyor.
Şu an için doğru yolda ilerliyoruz. Genç bir takımız var ve birçok arkadaşımız bu seviyleri yeni keşfediyor. Bu bizim için olumlu.
"BURADA KALMAK İSTİYORUM"
Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum.
32 yaşına geldim fakat hala futbol için verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum.