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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Alexis Beka Beka harekatı (GS spor haberi)

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar Gustavo Assunçao'nun performansından memnun kalmazken, orta saha transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri olan Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Alexis Beka Beka'yı takımında görmek istediğini yönetime iletti. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Alexis Beka Beka harekatı (GS spor haberi)

Devre arasında orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Lokomotiv Moskova formasını giyen Alexis Adelin Beka Beka'yı gündemine aldı. 20 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus kulübüne karşı oynanan iki maçta da dikkatleri çekmişti. Beka Beka herkesi kendine hayran bırakmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Alexis Beka Beka harekatı (GS spor haberi)

TERİM YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede genç yıldızın ismini verdiği ve harekete geçildiği belirlendi. Ancak Lokomotiv Moskova'nın Beka Beka'nın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Alexis Beka Beka harekatı (GS spor haberi)

6 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİLER

Rus kulübü bu sezon başında yıldız futbolcuyu Fransız ekibi Caen'den transfer etti ve 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 5 yıllık sözleşmesi bulunan Beka Beka'yla Galatasaray'ın dışında 4-5 kulübün daha yakından ilgilendiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Alexis Beka Beka harekatı (GS spor haberi)

ASSUNÇAO KESİN GÖNDERİLİYOR

Güçlü fiziğinin yanı sıra yüksek tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Beka Beka, Galatasaray'ın orta alandaki sorunlarını bitirecek bir isim olarak gösteriliyor. Yönetim devre arası Assunçao'yu gönderip yeni bir 6 numara alacak.

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