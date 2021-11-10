GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim o ismi defterden sildi! Oğulcan Çağlayan Gaziantep yolcusu... (GS spor haberi)

Galatasaray'da gözden düşen bir başka isim Oğulcan Çağlayan... Terim, sarı-kırmızılı kulüple Rizespor arasında savaşa neden olan futbolcuyu en son Rizespor maçında 6 dakika oynattı. Ondan sonra defterden sildi. 9. haftada Konyaspor maçının kadrosuna aldığı Oğulcan, diğer maçlarda 21 kişilik maç kadrosuna bile giremedi. Terim'in gözünden düşen Oğulcan'a Gaziantep'in talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Oğulcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve Gaziantep'in teklifinin kabul edilmesini istediği belirtildi.