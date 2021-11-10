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GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim o ismi defterden sildi! Oğulcan Çağlayan Gaziantep yolcusu... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın altında kalan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan gözden düştü... Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüple Rizespor arasında savaşa neden olan futbolcuyu en son Rizespor maçında 6 dakika oynattı. Ondan sonra defterden sildi. Terim'in gözünden düşen Oğulcan'a Gaziantep'in talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim o ismi defterden sildi! Oğulcan Çağlayan Gaziantep yolcusu... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da gözden düşen bir başka isim Oğulcan Çağlayan... Terim, sarı-kırmızılı kulüple Rizespor arasında savaşa neden olan futbolcuyu en son Rizespor maçında 6 dakika oynattı. Ondan sonra defterden sildi. 9. haftada Konyaspor maçının kadrosuna aldığı Oğulcan, diğer maçlarda 21 kişilik maç kadrosuna bile giremedi. Terim'in gözünden düşen Oğulcan'a Gaziantep'in talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Oğulcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve Gaziantep'in teklifinin kabul edilmesini istediği belirtildi.

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