GALATASARAY HABERİ: Aslan'da büyük değişim! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligde ise beklentilerin çok gerisinde kalmış durumda... Son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda yaşayan Aslan, Türkiye'de başarıya hasret... Sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 15 puan kaybeden Cimbom hayal kırıklığı yaratırken teknik heyet, bu sezon takımda bazı isimlerin sergilediği performanstan hiç memnun değil...
UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligde ise beklentilerin çok gerisinde kalmış durumda... Son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda yaşayan Aslan, Türkiye'de başarıya hasret... Sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 15 puan kaybeden Cimbom hayal kırıklığı yaratırken teknik heyet, bu sezon takımda bazı isimlerin sergilediği performanstan hiç memnun değil...
18 MAÇTA 1 ASİSTLİK KATKI YAPTI
Bu sebeple Galatasaray'da ara transfer döneminde de önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın önceliği devre arasında bazı isimlerle yollarını ayırabilmek... Listenin birinci sırasında sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel yer alıyor. Yıllık 2.5 milyon euro net kazancı bulunan 34 yaşındaki futbolcu 18 maçta forma giyerken sadece 1 asistlik katkı verebildi. Sarı- kırmızılı yönetimin, göndermeyi planladığı bir diğer isim ise Christian Luyindama...
TAKIMIN EN ÇOK KAZANAN İSMİ
Nelsson'un transfer edilmesinin ardından gözden düşen Kongolu futbolcu, satış listesine konulacak. Sarı-kırmızılı takım ayrıca 3.85 milyon euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken 31 yaşındaki Feghouli ile de yolları ayırmaya çalışacak. Ayrıca beklentilerin altında kalan Asunçao, Aytaç, Yedlin ve Ömer için de gelen teklifleri değerlendirecek. Kadrosunda yer açmak isteyen Fatih Terim ardından eksik bölgelere transfer yapacak.