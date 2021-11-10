GALATASARAY HABERİ: Aslan'da büyük değişim! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligde ise beklentilerin çok gerisinde kalmış durumda... Son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda yaşayan Aslan, Türkiye'de başarıya hasret... Sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 15 puan kaybeden Cimbom hayal kırıklığı yaratırken teknik heyet, bu sezon takımda bazı isimlerin sergilediği performanstan hiç memnun değil...





18 MAÇTA 1 ASİSTLİK KATKI YAPTI



Bu sebeple Galatasaray'da ara transfer döneminde de önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın önceliği devre arasında bazı isimlerle yollarını ayırabilmek... Listenin birinci sırasında sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel yer alıyor. Yıllık 2.5 milyon euro net kazancı bulunan 34 yaşındaki futbolcu 18 maçta forma giyerken sadece 1 asistlik katkı verebildi. Sarı- kırmızılı yönetimin, göndermeyi planladığı bir diğer isim ise Christian Luyindama...



