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GALATASARAY HABERİ: Aslan'da büyük değişim! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında gençlere yatırım yapan ve takımın yaş ortalamasını düşüren sarı-kırmızılı ekip, aksayan yerlere takviye yapacak. Ama önce bazı isimler gönderilecek. O oyuncular topun ağzında... İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'da büyük değişim! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligde ise beklentilerin çok gerisinde kalmış durumda... Son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda yaşayan Aslan, Türkiye'de başarıya hasret... Sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 15 puan kaybeden Cimbom hayal kırıklığı yaratırken teknik heyet, bu sezon takımda bazı isimlerin sergilediği performanstan hiç memnun değil...

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da büyük değişim! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

18 MAÇTA 1 ASİSTLİK KATKI YAPTI

Bu sebeple Galatasaray'da ara transfer döneminde de önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın önceliği devre arasında bazı isimlerle yollarını ayırabilmek... Listenin birinci sırasında sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel yer alıyor. Yıllık 2.5 milyon euro net kazancı bulunan 34 yaşındaki futbolcu 18 maçta forma giyerken sadece 1 asistlik katkı verebildi. Sarı- kırmızılı yönetimin, göndermeyi planladığı bir diğer isim ise Christian Luyindama...

GALATASARAY HABERİ: Aslan'da büyük değişim! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

TAKIMIN EN ÇOK KAZANAN İSMİ

Nelsson'un transfer edilmesinin ardından gözden düşen Kongolu futbolcu, satış listesine konulacak. Sarı-kırmızılı takım ayrıca 3.85 milyon euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken 31 yaşındaki Feghouli ile de yolları ayırmaya çalışacak. Ayrıca beklentilerin altında kalan Asunçao, Aytaç, Yedlin ve Ömer için de gelen teklifleri değerlendirecek. Kadrosunda yer açmak isteyen Fatih Terim ardından eksik bölgelere transfer yapacak.

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