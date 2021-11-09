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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

Spor haberi... Süper Lig'de 12. haftanın sonuna gelinirken, topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Ara transfer dönemi için birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar girişimlerini hızlandırırken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Aslan'ın listesine dahil olan son isim, Avrupa Ligi'nde aynı grupta bulunduğu Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 14:52
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

Ocak ayı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

ALEXİS BEKA BEKA'NIN DURUMU SORULDU
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka'nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

FRANSA LİGUE 2'DEN TRANSFER OLDU
Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'den Lokomotiv Moskova'ya 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Beka Beka, Fransa Milli Takımı'nın U17, U18 ve U19 formalarını da giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

Alexis Beka Beka kimdir?
Yaş: 20
Boy: 1,78
Mevki: Önlibero-Orta saha
Ayak: Sağ
Ülke: Fransa
Kulüp: Lokomotiv Moskova
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

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