TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

Ocak ayı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.

ALEXİS BEKA BEKA'NIN DURUMU SORULDU Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka 'nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.

FRANSA LİGUE 2'DEN TRANSFER OLDU

Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'den Lokomotiv Moskova'ya 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist kaydetti.