TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Alexis Beka Beka...

Ocak ayı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.
ALEXİS BEKA BEKA'NIN DURUMU SORULDU
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka'nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.
FRANSA LİGUE 2'DEN TRANSFER OLDU
Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'den Lokomotiv Moskova'ya 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist kaydetti.