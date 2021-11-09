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SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

Spor haberi... Süper Lig'de 12. haftanın sonuna gelinirken, 21 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray'da transfer girişimleri de sürüyor. Ara transfer döneminin hareketli geçeceğinin sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim, yeni takviyelerin yapılacağının sinyallerini verirken, flaş bir ayrılık da kapıda. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 09:21
SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Sarı Kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim, Ocak ayında yeni bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşırken sürpriz bir ayrılık kararı alındı. İşte tüm ayrıntılar...

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

TERİM'DEN 'OCAK' VURGUSU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı basın toplantılarında Ocak ayında yeni bir değişimin yaşanacağını ve yaz transfer dönemine çok az iş bırakacaklarını ifade etmişti. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

AVRUPA'DA İYİ LİGDE TUTUK
Yaz transfer döneminde olduşturduğu genç kadroyla Avrupa'da yoluna namağlup lider olarak devam eden Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de ise istediği sonuçları almakta güçlük çekiyor. İlk 12 haftada 21 puan toplayabilen Cimbom, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

SÜRPRİZ AYRILIK KARARI
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı Kırmızılı takımdan sürpriz bir ayrılığın yaşanması artık an meselesi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

ASTON VILLA, LUYINDAMA'NIN PEŞİNDE
Galatasaray'a Christian Luyindama piyangosu... Akşam'ın haberine göre yaptığı hatalarla taraftarların ve teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken Luyindama için Ada'dan talip var. İngiltere Premier Lig'de 16. sırada bulunan ve ligin en çok gol yiyen üçüncü takımı konumunda yer alan Aston Villa, Luyindama için harekete geçti.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

STOPERE KESİN TAKVİYE KARARI
Daha önce 2020 yaz ve 2021 kış transfer dönemlerinde Galatasaray'a Luyindama için nabız yoklayan Aston Villa'nın gol yeme sorununun önüne geçmek adına 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ligden düşme korkusunu şimdiden yaşayan Ada ekibinin devre arasında stopere kesin takviye yapması bekleniyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

TEKLİF 15 MİLYON EURO'NUN ALTINDA OLACAK
2019-2020 sezonunda Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve lisansı iptal edilen Luyindama'ya buna rağmen Aston Villa'nın bir ilgisi söz konusu olmuş, o dönemki İngiliz basınında çıkan haberlerde yıldız stoper için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edilmişti. İngiliz ekibinin bu sefer yapacağı teklifin 15 milyon euronun çok daha altında olması bekleniyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

TERİM'İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezon devre arasında da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözünden düşen ve yedek kulübesine çekilen Kongolu savunma oyuncusu için Aston Villa bir kez daha nabız yoklamış fakat transferi neticelendirmemişti. Öte yandan Luyindama'nın da Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

O HATA SONU OLDU
26 Eylül'de Nef Stadı'nda Göztepe ile oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta yaptığı hatayla takımını 1-0 geriye düşüren Luyindama o gün bu gündür ligde forma giyemiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
43. dakikada yapılan ve golle sonuçlanan hatasının ardından Luyindama, top ayağına her geldiğinde sarı-kırmızılı taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir süre sonra tecrübeli stoperin lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Luyindama'ya moral vermeye çalışmış, bazı taraftarlar da tezahüratla ıslıklayan taraftarlara tepki göstermişti. Teknik direktör Fatih Terim ise taraftarların bu tavrına alkışla karşılık vermişti.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

ALPASLAN'I SAHAYA SÜRMÜŞTÜ
Fatih Terim, maçın devre arasında Luyindama'yı oyundan alarak Alpaslan Öztürk'ü sahaya sürmüştü.

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