SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Sarı Kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim, Ocak ayında yeni bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşırken sürpriz bir ayrılık kararı alındı. İşte tüm ayrıntılar...
TERİM'DEN 'OCAK' VURGUSU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı basın toplantılarında Ocak ayında yeni bir değişimin yaşanacağını ve yaz transfer dönemine çok az iş bırakacaklarını ifade etmişti. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
AVRUPA'DA İYİ LİGDE TUTUK
Yaz transfer döneminde olduşturduğu genç kadroyla Avrupa'da yoluna namağlup lider olarak devam eden Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de ise istediği sonuçları almakta güçlük çekiyor. İlk 12 haftada 21 puan toplayabilen Cimbom, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.