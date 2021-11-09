SPOR HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Yeni adresi İngiltere

TEKLİF 15 MİLYON EURO'NUN ALTINDA OLACAK

2019-2020 sezonunda Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve lisansı iptal edilen Luyindama'ya buna rağmen Aston Villa'nın bir ilgisi söz konusu olmuş, o dönemki İngiliz basınında çıkan haberlerde yıldız stoper için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edilmişti. İngiliz ekibinin bu sefer yapacağı teklifin 15 milyon euronun çok daha altında olması bekleniyor.