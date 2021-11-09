GALATASARAY HABERİ: Orta sahada ağır fatura! İşte yapılan hatalar... (GS spor haberi)

Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen G.Saray, zayıf karnından vuruldu. Berkan ve Cicaldau dışında orta sahanın merkezinde sürekli arayışta olan Fatih Terim, Karagümrük maçında Emre Kılınç'a şans verdi. Emre kritik pas hatasıyla Bertolacci'nin golüne sebep oldu. Sarıkırmızılı takım bu sezon ikinci bölgedeki oyuncuların kaptırdığı topların bedelini ağır ödedi. Aytaç Kara yüzünden St.Johnstone maçında Muslera kırmızı kart görüp penaltı yaptı. Taylan'ın hatasında Kasımpaşa, forveti Umut Bozok'la beraberliği yakaladı.

Assunçao'nun Kayseri'deki hatasına Emrah Başsan cezayı kesti. Berkan, Rize'de hem kırmızı kart gördü hem penaltı yaptı. Sabah'ın haberine göre; sezon başında Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny'nin peşinden koşan Galatasaray yüksek maliyetlere takıldı. Gedson için Benfica 15 milyon Euro isterken, Elneny de 3 yıllığına 10.5 milyon Euro talep etmişti. Benfica'da 3 ayda 47 dakika süre alan Gedson, sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu serbest kalacak Elneny ise Arsenal'de 48 dakika forma giyebildi. Assunçao'yu gönderme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde hem Gedson hem de Elneny için girişimde bulunacak.



AVRUPA SONRASI TAM 8 PUAN GİTTİ



Galatasaray, yoğun fikstürde iki kulvarı birden götüremedi. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi giden ve grubunda lider olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise zirveden 9 puan uzaklaştı. 4 haftalık periyotta Avrupa dönüşlerinde ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tam 8 puan kaybedildi, büyük yara alındı.



105 KORNER KARAVANA!



Galatasaray, bu sezon ligde 18 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Aslan için ortaya çıkan en ilginç istatistik ise 12 maçta kullandığı 105 kornerden gol bulamaması oldu. Sarıkırmızılı takım Çaykur Rize ve Beşiktaş'tan ise kornerden gol yedi. Florya'da, milli arada ekstra korner ve duran top çalışması yaptırılacak.