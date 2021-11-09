GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim bir şey yapmalı! İstikrarsız sonuçlar devam ediyor (GS spor haberi)

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetiyle toparlanır gibi olan sarı- kırmızılılar, galibiyet parolasıyla çıktığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı. Önce Lokomotiv Moskova'yı geçemeyen Cimbom son olarak Fatih Karagümrük'e karşı beraberliğe razı oldu. Bertolacci'nin golüne Mostafa Mohamed ile cevap verse de arkasını getiremedi. Futbol olarak kimseyi tatmin edemeyen Aslan, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Özellikle Avrupa maçlarının ardından yaşanan puan kayıpları dikkat çekiyor.



BIRAKACAK HALİMİZ YOK



Cimbom bu sezon Avrupa maçlarından sonra çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Toplam 10 puan kaybetti. Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrilirken usta hoca da Karagümrük maçı sonrası "Ciddi bir puan farkı olduğunu kabul etmek lazım" dedi. Buna karşılık mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Terim, "Bırakacak halimiz yok. Bizim puan kaybettiğimiz gibi herkes puan kaybedecek. Ama bu durumu kabullenecek halimiz yok. Her takıma saygı duyuyoruz, kapanması için de uğraşacağız" ifadesini kullanarak taraftarlara umut dağıttı.

FATURA FATİH TERİM'E



Karagümrük karşısında kaybedilen 2 puanın ardından Fatih Terim eleştirilerin odağında yer aldı. Taylan, Feghouli, Van Aanholt, Morutan ve Mohamed'i ilk 11'e almayan Terim'i oyuncu tercihleri konusunda tepki gösterdi. İşte sosyal medyada öne çıkan mesajlardan bazıları:



Kiralık Halil'i parlatmaya uğraş, Babel, Ömer vasatlarına sahip çık hocam! Bir bir eriyoruz sayende! @hamdibaba

Terim yorgunluk konusuna çok takılmış. Hoca eskiden yorgun olanı daha çok oynatırdı. @cantongo

Bütün suçu Emre Kılınç'a atar ama kontratağa çıkacakken Emre'ye o pası veren Babel'e toz kondurmaz! @AliBagish

Galatasaray için asıl tehlike ne biliyor musunuz? Fatih Terim'in takımın kötü oynadığını kabul etmemesi... @cakmak

Milli takımlara dinlenmiş oyuncu göndermek için rotasyon yapan ilk takım hocası olarak tarihe geçti. @gokhan



8 GÜNDE 3 MAÇ



Karagümrük beraberliği nedeniyle milli araya moralsiz giren Galatasaray'ı kasım ayının sonunda zorlu 3 maç bekliyor. Sarı-kırmızılı takım 8 gün içinde sırasıyla sahasında Fenerbahçe ve Marsilya ile karşılaşacak. Ardından da Yeni Malatya'ya gidecek. Fatih Terim'in milli arada takımdaki sorunları çözmek için yoğun bir çaba harcayacağı belirtiliyor.



130 KORNER SIFIR GOL



Galatasaray, Karagümrük karşısında 11 korner atışı kullanırken bu atışlardan yine sonuç elde edemedi. Bu sezon toplamda 105 korner atan sarı-kırmızılı ekip bir maçta daha köşeden gol atmayı başaramadı. BU alanda ligin tek takımı olan Cimbom, Çaykur Rize ve Beşiktaş'tan ise kornerden gol yedi. Bu kötü grafik Avrupa maçlarında da devam ediyor. İki kulvarda kornerden gol atamama serisi 130 maça ulaşmış durumda… FATIH Terim bu durumla ilgili, "Duran toptan çok gol atan takımda da biz hocaydık, atmayanda da biz varız. Bu büyük ihtimalle, oyuncu tipleriyle ilgili bir durum" diyerek gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.



9 PUAN FARKI KAPATTILAR!



Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bu sezon flaş bir çıkış yapan Trabzonspor, 30 puana ulaşırken Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye 10 ve Beşiktaş'a ise 11 puan fark atmayı başardı. Daha şimdiden aranın bu kadar açılması 'Fark kapanır mı?' tartışmalarını da beraberinde getirdi.



Tarih tekerrür eder mi etmez mi bilinmez ama lig tarihinde bugüne kadar 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğa ulaşan bir takım yok. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe 9 puan farkı kapatmayı bildi. Sarı-kırmızılılar 1997-98 sezonunda, sarı-lacivertliler ise 2010-11 sezonunda 9 puan geriden gelip ipi göğüsledi.