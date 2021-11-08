SPOR HABERİ - Söz vermişti sözünü tuttu! Mostafa Mohamed...

Beşiktaş derbisinde penaltıcı olmamasına rağmen topu alan ve golle sonuçlandıramayan Mostafa Mohamed sözünü tuttu.

Mısırlı oyuncu, Karagümrük maçı öncesinde. 'Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim" demişti.