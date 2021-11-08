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SPOR HABERİ - Söz vermişti sözünü tuttu! Mostafa Mohamed...

Spor haberi... Beşiktaş derbisinde kaçırıdığı penaltı sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendisini affettireceğini söylemiş ve gol sözü vermişti. 23 yaşındaki golcü son oynanan Karagümrük maçında golünü atarak takımını mağlubiyetten kurtardı ve sözünü tutmuş oldu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 12:00
SPOR HABERİ - Söz vermişti sözünü tuttu! Mostafa Mohamed...

Beşiktaş derbisinde penaltıcı olmamasına rağmen topu alan ve golle sonuçlandıramayan Mostafa Mohamed sözünü tuttu.

SPOR HABERİ - Söz vermişti sözünü tuttu! Mostafa Mohamed...

Mısırlı oyuncu, Karagümrük maçı öncesinde. 'Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim" demişti.

SPOR HABERİ - Söz vermişti sözünü tuttu! Mostafa Mohamed...

Mostafa Mohamed, 63. dakikada oyuna girdi ve görevini yerine getirdi. Maça dahil olur olmaz Galatasaray'ı hareketlendiren sarı-kırmızılı oyuncu, fırsatcılığını konuşturdu, Galatasaray da yenilgiden kurtuldu.

SPOR HABERİ - Söz vermişti sözünü tuttu! Mostafa Mohamed...

Teknik direktör Fatih Terim ise değişikliklerdeki gecikme nedeniyle yorumcular tarafından eleştirildi.

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