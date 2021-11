Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük karşısında kendi hataları nedeniyle puan kaybettiklerini dile getirdi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulan tecrübeli çalıştırıcı, "Üçüncü bölgede etkisizdik. Herhalde Kerem ve Halil'in yorgunluğu... İstatistiklere bakarsak, 'nasıl 1-1 bitti' dersiniz! Futbol bazen istatistiklere sığmıyor. 2 puan kaybettik, rahat rahat 'üzgünüm' diyebilirim. İki golü de biz attık. Bazı kayıpları hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor, aniden onların moralini yükselten pas atıyoruz. Her şeye rağmen iyi günlere gideceğiz" dedi.

HAK EDİYORUZ BAZI ŞEYLERİ

Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüz ama devam ediyoruz. Biz de buradayız. Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz, bazı şeyleri de biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe pas veriyoruz. Hak ediyoruz bazı şeyleri! Rakip kaleye gelemiyor. Her an gol bulabilirsiniz ama durup dururken (Emre Kılınç) bir pas atıyoruz!..

HÜKMEN İSTEMEM!

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili yaptığı itirazı değerlendiren Fatih Terim, "Eğer oyuncunun kart gördüğü dakikadan itibaren oynanacaksa, böyle bir şey olmaz. Hükmen mağlubiyet gibi mantık dışı bir şey de olmaz. Ama bu kural hatası, tekrara hükmediyorsa, bunu isterim" ifadesini kullandı.

FARK KAPANIR

Lider Trabzonspor ile arada ciddi bir fark (10) olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Az bir puan farkı yok. İstemezdik böyle olmasını ama maalesef oluyor tabii. Kapatmaya çalışacağız bu farkı. Kapanır hepsi" dedi.

SARI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın son bölümünde sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, kendisine ayrılan alanı ihlal ettiği gerekçesiyle Terim'e maçın 83. dakikasında kart çıkardı.