Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanmalı mı? Rus teknik adam konuştu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile berabere kalmış ve maç sonrası sarı kırmızılılar, 90+2. dakikada yaşanan kural hatası sonrası maç tekrarı için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu.
Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer vermişti.
RUSLAR MAÇ TEKRARINA SICAK BAKIYOR
Maç sonrası Rus basını, Galatasaray maçının tekrarına sıcak bakarken, konuya ilişkin Lokomotiv Moskova eski teknik direktörü Yuri Semin açıklamalarda bulundu.