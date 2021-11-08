GALATASARAY HABERLERİ - Golleriyle İspanya'yı sallayan Falcao yine sakatlandı! Kolombiyalılar endişeli

2019'da Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan Radamel Falcao, iki sezon geçirdiği sarı-kırmızılı takımda yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebildi. Uzun süreli sakatlıklarıyla gündemden düşmeyen Kolombiyalı yıldız, sezon başında gittiği Rayo Vallecano'da ise attığı gollerle İspanya'da manşetlere çıkmayı başarmıştı.

Falcao, özellikle Barcelona ve Real Madrid'e attığı goller nedeniyle ön plana çıkarken tecrübeli ismin Real karşılaşmasında yaşadığı sakatlık ise moralleri bozdu. Bu durum akıllara "Falcao'nun sakatlık sorunu devam mı ediyor?" sorusunu getirdi.

BREZİLYA MAÇINDA OYNAMAYABİLİR

Deneyimli golcünün ülkesi Kolombiya ise Falcao'nun sakatlığı sonrası büyük bir endişeye kapıldı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 Kasım Cuma günü Brezilya ile karşılaşacak Kolombiya'nın en çok güvendiği isimlerden olan Falcao'nun sakatlığının ciddiyetinin ise henüz bilinmediği ve maçta oynamasının şüpheli olduğu vurgulandı.

Galatasaray kariyerinde çıktığı 43 karşılaşmada 20 gol atıp 3 asist yapan Radamel Falcao, Rayo Vallecano kariyerine ise müthiş bir başlangıç yapmış Kolombiyalı yıldız çıktığı 8 karşılaşmada 5 gole imzasını atmıştı.