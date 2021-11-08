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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 105 korner kullandı ama...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Galatasaray rakibiyle 1-1 berabere kalırken maç sonrası dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. İşte o detay... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 11:45
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 105 korner kullandı ama...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda ligin zorlu takımlarından Fatih Karagümrük'le Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 105 korner kullandı ama...

Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar 1 puanı, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in ayağından bulduğu golle kurtarırken müsabaka sonrası ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İşte o detay...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 105 korner kullandı ama...

Galatasaray, Fatih Karagümrük'e karşı son derece dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Karagümrük pas oyununu tercih ederken Galatasaray, rakip ceza sahasında tam 41 kez orta yaptı. Rakip savunmada açık bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar bu 41 ortada 11 kez isabet sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 105 korner kullandı ama...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray ile ilgili bir başka dikkat çekici istatistik ise 12 haftada 105 korner kullanması ve bu kornerlerde hiç gol bulamaması oldu. Taraftarlar özellikle sosyal medyada bu durumu eleştirdi.

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