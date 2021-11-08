GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 105 korner kullandı ama...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda ligin zorlu takımlarından Fatih Karagümrük'le Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar 1 puanı, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in ayağından bulduğu golle kurtarırken müsabaka sonrası ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İşte o detay...
Galatasaray, Fatih Karagümrük'e karşı son derece dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Karagümrük pas oyununu tercih ederken Galatasaray, rakip ceza sahasında tam 41 kez orta yaptı. Rakip savunmada açık bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar bu 41 ortada 11 kez isabet sağladı.