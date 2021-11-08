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Emre pişmanlığı!

63. dakikada Emre Kılınç’ı oyundan almak için kenara çağıran Fatih Terim’in, bu kararından vazgeçmesi pahalıya mal oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Emre pişmanlığı!
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın 63. dakikası adeta kader anı gibiydi. Gidişattan memnun olmayan Fatih Terim, Feghouli ve Mohamed'i oyuna alma kararı verdi. İki oyuncu oyuna girmeyi beklerken Halil ve Mohamed yer değiştirdi, Emre Kılınç da kenara geldi ancak Terim, Emre'den oyuna devam etmesini istedi. Duruma bir anlam veremeyen Feghouli de şaşkın bir şekilde yeniden kulübeye geçti. Beklenen futbolu sergileyemeyen Emre, 6 dakika sonra tecrübesine yakışmayacak bir şekilde ceza sahasına geri pas çıkardı ve Bertolocchi bu fırsatı kaçırmadı. Büyük pişmanlık yaşayan Terim, golün hemen ardından Emre'yi oyundan aldı ve Feghouli'yi sahaya sürdü.
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