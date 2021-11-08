Cimbom geç uyandı

Galatasaray'ın Karagümrük'e şansı tutmuyor... Geçen sezon kırmızı-siyahlılara deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, iç sahadaki karşılaşmada ise 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli ara öncesi rakibini mağlup ederek 21 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak isteyen Galatasaray, oynadığı tutuk futbolla sahadan 1 puanı zorlukla çıkarabildi.



PASLAR ÇILDIRTTI



Sarı-kırmızılılar, maç boyunca toplam 448 isabetli pas yaparken sezonun rekorunu kırdı. Ancak bu pasların büyük bölümünün yana ve geriye oynanması taraftarları çıldırttı. İlk yarıda rakip kaleye sadece 1 isabetli şut çeken Cimbom, golü yedikten sonra yüklenip 4 isabet daha yakaladı ve 88'de Mostafa'nın ayağından golü buldu. Zorlu maçta Terim'in geç hamleleri de çok tartışıldı.



DIŞ SAHA KABUSU



Galatasaray bu sezon da deplasman kayıplarını sürdürüyor. Geçtiğimiz iki yılda dış saha performansıyla şampiyonluğu kaçıran Cimbom, bu yıl 7 deplasman maçının sadece 2'sini kazandı. 3. beraberliği aldı.