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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny Galatasaray yolunda!

Süper Lig'de ilk 11 haftada 20 puan toplayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kadrosuna bir merkez orta saha oyuncusu katmak isteyen sarı-kırmızılılar, ilk hedefini belirledi. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bonservisi Arsenal'de bulunan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny Galatasaray yolunda!

Transferin son günü Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao şu ana kadar Süper Lig'de sadece iki maçta görev yaptı. Kayserispor ve Konyaspor karşısında toplam 134 dakika sahada kalan Assunçao kendisinden beklenen gelişmeyi gösteremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny Galatasaray yolunda!

Ön liberoda Aytaç ve Taylan'dan sonra Berkan'ı kullanmaya başlayan Fatih Terim de 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncudan umudunu kesti. Devre arasında takıma takviyeler planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Assunçao'yu göndererek dolu olan yabancı kontenjanını açma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny Galatasaray yolunda!

SEZON BAŞINDA 3.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

100 bin Euro'ya kiralanan 2000 doğumlu Sambacı'nın 3.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Assunçao'nun yerine ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde defansif orta saha takviyesi yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny Galatasaray yolunda!

Sabah'ın haberine göre; Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mohamed Elneny gündemdeki yerini koruyor. Sezon başında 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep eden Mısırlı ön liberodan ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.

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