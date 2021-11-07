Galatasaray için Gigi Becali'den Dennis Man transferi açıklaması! "İstediği parayı..."

FATİH TERİM: "DENNIS MAN'I İSTEMİŞTİK"

Dennis Man transferi için konuştan Fatih Terim, "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o." dedi.