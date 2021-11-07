GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Dennis Man transferinde gün doğdu! İşte teklif edilen rakam

İtalya basınındaki haberlere göre; Sampdoria da bu oyuncu için devreye girdi. Ancak Parma'dan senelik 2 milyon euro net maaş alan Man'a bu parayı ödeyemeyecekleri kaydedildi. Sampdoria'nın sadece 1 milyon euro verebileceği yazılırken G.Saray cephesinin oyuncuya teklifi ise 2.5 milyon euro olacak.