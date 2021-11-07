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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Dennis Man transferinde gün doğdu! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında transfer ettiği Olimpiu Morutan ve Cicaldau ile beraber, bir Rumen ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Buna göre sarı kırmızılılarda transfer listesinin üst sıralarında Dennis Man var. Dennis Man için İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın da devrede olduğu ifade edilirken, konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 10:57
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Dennis Man transferinde gün doğdu! İşte teklif edilen rakam

Teknik direktör Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man'ın transfer edilmesini istiyor. 23 yaşındaki kanat forvetin talipleri de her geçen gün artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Dennis Man transferinde gün doğdu! İşte teklif edilen rakam

İtalya basınındaki haberlere göre; Sampdoria da bu oyuncu için devreye girdi. Ancak Parma'dan senelik 2 milyon euro net maaş alan Man'a bu parayı ödeyemeyecekleri kaydedildi. Sampdoria'nın sadece 1 milyon euro verebileceği yazılırken G.Saray cephesinin oyuncuya teklifi ise 2.5 milyon euro olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Dennis Man transferinde gün doğdu! İşte teklif edilen rakam

"MAAŞIN YARISINI BIRAKMAZ"

GSP Live'a konuşan Becali, "Dennis Man'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen çok sayıda takım var. Ancak onun Parma'da aldığı maaşı karşılayamazlar. Galatasaray ise oyuncunun istediği parayı verebilir. Parma'yla 2025'e kadar mukavelesi var. Eğer Galatasaray, Parma'yla anlaşırsa çok problem çıkacağını sanmıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Dennis Man transferinde gün doğdu! İşte teklif edilen rakam

Belki Dennis, İtalya'da kalmak için Sampdoria'yı tercih edebilir ama burada belirleyici nokta para olacak. Dennis, sırf İtalya'da kalmak için maaşının yarısını bırakmaz" dedi.

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