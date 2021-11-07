GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Dennis Man transferinde gün doğdu! İşte teklif edilen rakam

Teknik direktör Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man'ın transfer edilmesini istiyor. 23 yaşındaki kanat forvetin talipleri de her geçen gün artıyor.
İtalya basınındaki haberlere göre; Sampdoria da bu oyuncu için devreye girdi. Ancak Parma'dan senelik 2 milyon euro net maaş alan Man'a bu parayı ödeyemeyecekleri kaydedildi. Sampdoria'nın sadece 1 milyon euro verebileceği yazılırken G.Saray cephesinin oyuncuya teklifi ise 2.5 milyon euro olacak.
"MAAŞIN YARISINI BIRAKMAZ"
GSP Live'a konuşan Becali, "Dennis Man'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen çok sayıda takım var. Ancak onun Parma'da aldığı maaşı karşılayamazlar. Galatasaray ise oyuncunun istediği parayı verebilir. Parma'yla 2025'e kadar mukavelesi var. Eğer Galatasaray, Parma'yla anlaşırsa çok problem çıkacağını sanmıyorum.