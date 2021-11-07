GALATASARAY HABERİ: Sofiane Feghouli kalmaya hazır! İşte yönetimin kararı... (GS spor haberi)

Galatasaray 'da sözleşme yenileme operasyonu sürüyor. İlk imzalar Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe'ye attırıldı. Kerem Aktürkoğlu'yla görüşmeler devam ederken Feghouli'nin gözü de yönetimde... Bu sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Kerem konusunda işler biraz karışık. Çünkü menajeri Erkut Söğüt ile henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Bir de ortada Freiburg'un yaptığı teklif var. Bu nedenle görüşmeler bir süre daha sürecek gibi... Ama Feghouli'de durumlar farklı...

FEDAKARLIK YAPACAK



Belhanda'nın durumuna düşmek istemeyen Cezayirli, Galatasaray'da kalmak için fedakarlık yapmaya hazır. Ancak hali hazırda öyle yüksek bir maaş (3 milyon 850 bin euro) alıyor ki, Burak Elmas yönetimine "ciddi indirim" bile yaramıyor. 2.5 milyon euro'ya oynamayı kabul etse bile Elmas yönetimi, çok olumlu değil. Çünkü yönetimin hedefi ücret skalasını 2 milyon euro'da tutmak. Takımda kalmak istiyorsa çok daha fazlasını feda etmek zorunda kalacak. Tabii bu konuda Terim'in raporu da etkili olacak.



