GALATASARAY HABERİ: Sofiane Feghouli kalmaya hazır! İşte yönetimim kararı... (GS spor haberi)

Galatasaray'da sözleşme yenileme operasyonu sürüyor. İlk imzalar Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe'ye attırıldı. Kerem Aktürkoğlu'yla görüşmeler devam ederken Feghouli'nin gözü de yönetimde... Bu sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Kerem konusunda işler biraz karışık. Çünkü menajeri Erkut Söğüt ile henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Bir de ortada Freiburg'un yaptığı teklif var. Bu nedenle görüşmeler bir süre daha sürecek gibi... Ama Feghouli'de durumlar farklı...
Galatasaray'da sözleşme yenileme operasyonu sürüyor. İlk imzalar Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe'ye attırıldı. Kerem Aktürkoğlu'yla görüşmeler devam ederken Feghouli'nin gözü de yönetimde... Bu sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Kerem konusunda işler biraz karışık. Çünkü menajeri Erkut Söğüt ile henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Bir de ortada Freiburg'un yaptığı teklif var. Bu nedenle görüşmeler bir süre daha sürecek gibi... Ama Feghouli'de durumlar farklı...
FEDAKARLIK YAPACAK
Belhanda'nın durumuna düşmek istemeyen Cezayirli, Galatasaray'da kalmak için fedakarlık yapmaya hazır. Ancak hali hazırda öyle yüksek bir maaş (3 milyon 850 bin euro) alıyor ki, Burak Elmas yönetimine "ciddi indirim" bile yaramıyor. 2.5 milyon euro'ya oynamayı kabul etse bile Elmas yönetimi, çok olumlu değil. Çünkü yönetimin hedefi ücret skalasını 2 milyon euro'da tutmak. Takımda kalmak istiyorsa çok daha fazlasını feda etmek zorunda kalacak. Tabii bu konuda Terim'in raporu da etkili olacak.
146
İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Feghouli, Galatasaray forması altında 146 maça çıkarken 32 gol, 28 asistlik katkı yaptı.
İKİ MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
Gaziantep maçında oyuna sonradan giren Sofiane Feghouli başarılı futbolunun yanı sıra Kerem'in attığı golün de pasını verdi. Lokomotiv Moskova karşısında ilk 11'deki yerini alan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın tek golünü atarak çıkışını sürdürdü.