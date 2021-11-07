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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Karagümrük maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Elmas'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 23:34
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Karagümrük maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaşan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Elmas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasarayımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir." ifadelerine verdi.

Burak Elmas'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.

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