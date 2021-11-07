Fatih Terim Fatih Karagümrük Galatasaray maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

Avrupa'da maç oynadıktan sonraki maçlar fizik olarak da mental olarak da bizi yıpratıyor. Morutan müthiş mücadele etti, topsuz oyunda iyiydi. Diğer tarafta öğrenecekleri var.

Maç içindeki değişikliklerle bazı dezavantajları formule etmeye çalışıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Ligin her maçı çok zor geçiyor. Her takım her takımı yenebilecek güçte.

İşimiz kolay olmayacak ama 3 puan da kazanmak istiyoruz. Araya moralli girmek istiyoruz, inşallah da başarırız.