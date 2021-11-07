Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Bazı kayıpları hak ediyoruz" (GS spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Kaybettiğimiz puana üzgünüz. Üçüncü bölgede etkisizdik. Herhalde Kerem ve Halil'in yorgunluğu. İstatistiklere bakarsak, nasıl 1-1 bitti dersiniz. Futbol bazen istatistiklere sığmıyor. 2 puan kaybettik, rahat rahat üzgünüm diyebilirim. İki golü de biz attık.

Herhalde Kerem'in, Halil'in biraz da yorgunluğu... Eğer istatistiklere bakarsak, bu maç nasıl 1-1 bitti dersiniz ama futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun.

Bazı kayıpları hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor, aniden onların moralini yükselten pas atıyoruz. Her şeye rağmen iyi günlere gideceğiz.

Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüz ama devam ediyoruz. Biz de buradayız.

Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz, bazı şeyleri de biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz.

İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe pas veriyoruz. Hak ediyoruz bazı şeyleri. Rakip kaleye gelemiyor. Her an gol bulabilirsiniz ama durup dururken bir pas atıyoruz. Bu ve buna benzer birçok pozisyon yaşadık.